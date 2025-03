Darum war Trump-Selenskyj-Eklat unvermeidbar

Es ist DER Eklat im Weißen Haus. Das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und seinem ukrainischen Kollegen verlief anfangs friedlich. Doch dann geriet die Zusammenkunft völlig aus dem Ruder. In den Medien wurde vor allem die Auseinandersetzung breit thematisiert. Doch dicke Luft herrschte bereits in den ersten Minuten, so der Gesichtsanalyst.