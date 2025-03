Wohnblock mitten in der Nacht evakuiert

Um kurz nach 1 Uhr wurde der Feuerwehr Bregenz-Stadt gemeldet, dass in einem Wohnblock in der Sankt-Anna-Straße Rauchschwaden durch die Gänge ziehen würden. Am Einsatzort angekommen, machten sich die Florianis sofort daran, den Wohnblock zu evakuieren. Anschließend ging es auf Spurensuche. Mittels einer Wärmebildkamera wurde schnell festgestellt, dass die Rauchentwicklung von einem gerade in Entstehung begriffenen Kaminbrand herrührte. Zudem ergaben Messungen eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid im obersten Stockwerk.