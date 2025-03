10 km Damen-Einzelstart klassisch – ab 15.30 Uhr

„Das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben und schon die ganze Saison gezeigt haben. Wir haben andere Ziele, natürlich wollen wir uns im Zehner besser zeigen“, sagte Stadlober vor ihrem zweiten von drei WM-Einsätzen. Ihre Hoffnung auf Wetterbesserung und nicht so eisige Loipen wird sich wohl nicht erfüllen. „Ich hoffe, dass es weicher wird. Aber es sollte durchregnen und auch wieder gesalzen werden, dadurch wird es glatt und eisig. Ich mag es lieber, wenn es weicher ist“, meinte die Radstädterin. Ungeachtet der Streckenverhältnisse könne ihre Leistung aber eigentlich nur besser werden, so Stadlober.