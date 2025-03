Neue Idee: Statt in Hallenbad bald ab in die Glan?

Die Kärntner Landeshauptstadt hat seit Jahren kein Hallenbad mehr. Wer außerhalb der Wörthersee-Saison schwimmen will, muss in eine andere Stadt ausweichen. Jetzt wird die Diskussion um ein neues Klagenfurter Bad um eine Facette reicher – denn der Glanfluss mitten in der Stadt könnte zum Baden genutzt werden.