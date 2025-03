Frauenwoche: Pionierinnen-Galerie im Rathaus

Am Samstag ist Weltfrauentag, weil aber ein Tag nicht ausreicht, wird dem weiblichen Geschlecht in Wien eine ganze Woche gewidmet. Insgesamt 200 kostenlose Veranstaltungen finden im Rahmen der Feierlichkeiten statt. Auftakt machte die Eröffnung der Galerie über Pionierinnen im Arkadenhof des Rathauses. „Dieses Jahr freuen wir uns, die Galerie anlässlich der zweiten Wiener Frauenwoche um zwei weitere Koryphäen ergänzen zu dürfen“, so Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ). Vor den Vorhang geholt werden Judith Deutsch-Haspel, eine mehrfach ausgezeichnete Schwimmerin und Friederike Mayröcker, die als Autorin mehr als 100 Bücher veröffentlicht hat. Vorreiterinnen sind die beiden Wienerinnen deswegen, weil sie den Mut hatten, ihren persönlichen Lebensweg zu wählen, was vor 100 Jahren für Mädchen und Frauen mit massiven Widerständen verbunden war.