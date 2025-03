Frauen: Es gibt Fortschritt, aber Luft nach oben

Mehr Frauen übernehmen Top-Jobs in Firmen

Aber: Es hat sich vieles getan und vor allem in Wien. So beträgt die Teilzeitquote von Frauen in Wien 41 Prozent, im Rest des Landes sind es 47 Prozent. Der Anteil an Akademikerinnen in der Stadt steigt seit Jahren kontinuierlich an und auch jene von Frauen in Führungspositionen. So beträgt der Frauenanteil im Aufsichtsrat von 77 Top-Unternehmen mit Sitz in Wien 31,4 Prozent. Der Frauenanteil im Managementbereich beträgt 20,4 Prozent. Nur in zehn dieser Unternehmen sind keine Frauen in Top-Positionen zu finden.