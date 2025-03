Braathen: Fluch, Krankheit und Suche nach Erlösung

Seit jeher gilt Braathen als umstrittene Persönlichkeit – sein „Paradiesvogel-Stil“ eckt vielerorts an. Sein sportliches Talent steht aber außer Frage. Mit dem norwegischen Ski-Verband hatte er sich zerstritten, war zurückgetreten und in dieser Saison für Brasilien in den Ski-Weltcup zurückgekehrt. Dass er schon bald wieder an seine „alten“ Erfolge anknüpfen kann, stand für viele - und auch ihn selbst – außer Frage. Nach ersten starken Auftritten gab es dann aber erste Dämpfer. Höhepunkt der Negativspirale war schließlich die WM in Saalbach.