Caroline Peters: „Ach so, die haben alle Ängste“

Wie haben Sie die Geschichte für „Ein anderes Leben“ gefunden?

Ich hatte schon lange darüber nachgedacht, dass ich gerne die Geschichte meiner Mutter und unserer Familie verwenden wollte – die Geschichte einer Familie, die aus den damaligen Ostgebieten geflohen ist und sich nach dem Krieg im Westen was Neues aufbaut. Das besondere an meiner Mutter, die Literaturwissenschaftlerin war, ist aber, dass sie in einer Zeit, in der sich das westdeutsche Leben ganz in den Westen, hin zum Konsum und den USA gerichtet hat, ihren Blick auf den Osten und die Literatur dort gerichtet hat. Das war sehr eigensinnig von ihr und ich wollte erkunden, was das mit einem macht, wenn man das Gegenteil von dem macht, was die Mehrheit um einen herum macht.