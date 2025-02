Trophäen-Tattoos für Siezenheimer Champions

Letzter Höhepunkt der „Saga“: Weil sich acht Spieler fanden, stieß auch Trainer Urbanek zum gewagten Tattoo-Termin, der sich anders als manche Spieler erstmals stechen ließ. Neun Siezenheimer ließen sich also dieser Tage an verschiedenen Körperstellen bei „Scalp Ink“ die Trophäe in die Haut ritzen. Freilich nicht alle in der Größe, wie Turnier-„All Star“ Eric Hoppenthaler (Bild Mitte). Eine schönere Werbung für den Stellenwert des Turniers kann ein Aktiver wohl kaum betreiben . . .