„Salzburger Stier“-Trophäe auf ganz großer Bühne

Oft ist es gar nicht so leicht, einen Blick auf die Stars der großen Fußball-Bühne abseits des Rasens werfen zu können. Am Wochenende war es aber mal wieder so weit. Denn plötzlich tauchte die Trophäe des UFC-Stiegl-Hallencup, genannt „Salzburger Stier“, plötzlich beim deutschen Rekordmeister FC Bayern auf. Die letzte Ausgabe des Salzburger Hallenfußball-Klassikers ist erst vor zwei Wochen in der Alpenstraße über die Bühne gegangen.