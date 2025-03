Mit Sneakers, Jogger und Google ins Hochgebirge

Rekord an „Unverletzten-Rettungen“

„Ein Viertel der Einsätze finden im Winter statt, ein Drittel im Sommer“, erklärt Karl Weber von der NÖ Bergrettung. Und immer mehr Einsätze betreffen die Rettung von Unverletzten, weil die Leute einfach unvorbereitet auf den Berg steigen. „Viele spazieren mit Sneakers und Jogginghose auf über 2000 Meter und können irgendwann nicht mehr vor oder zurück“, nennt er ein Beispiel am Schneeberg. Die Bergrettung musste hier im Vorjahr ein paar leichtsinnigen Burschen mitten in der Nacht aus eisigen Höhen retten.