Deutsche Wanderin: „Kuh war wie ein wilder Stier!“

Fall ging nach Berufung zurück ans Erstgericht

Die mittlerweile 66-jährige Deutsche wurde – wie mehrfach berichtet – am 20. Juni 2022 am Weg vom Kloster Maria Waldrast zur Ochsenalm in Mieders von einer „wutschnaubenden“ Kuh niedergetrampelt. „Sie hat sich wie ein wilder Stier hinterrücks auf mich geworfen und schlug immer wieder mit ihrem Schädel auf meinen Kopf ein. Wäre mein Mann nicht eingeschritten, wäre ich nicht mehr am Leben“, ist die Wanderin überzeugt. Mit schweren Prellungen und Quetschungen wurde die Deutsche in die Innsbrucker Klinik geflogen.