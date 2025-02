KAC schnappt sich Pustertal – VSV fordert Bozen

Wahl fiel auf Pustertal

Als Grunddurchgangs-Sieger hatte der KAC die erste Wahl – und entschied sich für Pustertal. Wie des Öfteren in letzter Zeit entschieden sich die Klagenfurter für den am schlechtesten platzierten möglichen Gegner in der Abschlusstabelle. Im bisherigen Saisonverlauf hatte es gegen die Südtiroler zwei Siege und zwei Niederlagen gegeben. Kapitän Thomas Hundertpfund: „Sie haben eine kompakte Truppe, spielen hart und haben sehr talentierte Spieler in ihren Reihen. Aber sie sind eine Wundertüte, spielen oft ein Drittel gut und dann wieder nicht – im letzten Spiel des Grunddurchgangs haben wir beim 2:0 ein Shutout gegen sie geholt, das war wichtig.“