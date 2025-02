Dreiländereck hat Zukunft: Ganzjährige Bespielung

Anfahrt mit Öffis

Zum Ski-, Wander- und Freizeitberg Dreiländereck soll man auch mit Öffis kommen: Mit dem Zug bis Arnoldstein, mit dem Bus weiter zur Bahn. „Mit der Gemeinde Arnoldstein und mit dem Verkehrsvebrund arbeiten wir an der CO₂-freien Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, so Juritsch. Im Sommer sollen am Dreiländereck 15, im Winter 30 bis 40 Arbeitsplätze geschaffen werden. „Wir setzen im Tourismus stark auf den Alpen-Adria-Gedanken, da ist es gut und wichtig, dass auch die Ikone dieser Marke, das Dreiländereck, ein Anziehungspunkt ist“, so Georg Overs, der Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH. Kooperationen mit Kärnten Card und Kärntner Skipass werden angestrebt.