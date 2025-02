Nutzlos! Das Problem mit der Hitze in der Formel-1

„Es tut weh, wenn man es an der Brust oder am Rücken trägt, und an der Seite passt es nicht in den Sitz“, erklärt er. Auch andere Fahrer klagen von ähnlichen Schwierigkeiten. Trotz der Probleme lobt Ocon die Initiative der FIA, betont jedoch, dass das aktuelle System für ihn unbrauchbar ist.