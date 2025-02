Traum geplatzt! Ledecka kassiert Korb von der FIS

Abfahrt und Parallel-Riesenslalom finden in Cortina aber am Sonntag, 8. Februar statt, dazu an zwei verschiedenen Orten. Die Alpinen fahren in Cortina d‘Ampezzo um die Medaillen, die Snowboarderinnen in Livigno. Als Alpin-Fahrerin bleibt Ledecka der Super-G. Das zweite Speed-Rennen wird vier Tage später ausgetragen.