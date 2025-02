Europas Unternehmen leihen mehr Geld von Banken

Kredite durch sinkende Zinsen attraktiver

Kredite sind in den vergangenen Monaten wieder attraktiver geworden, weil die Leitzinsen gesunken sind. Wegen der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine hat die EZB die Leitzinsen in den vergangenen Jahren deutlich angehoben. Der Einlagenzins, zu dem Banken Geld bei der EZB parken können, stieg bis auf vier Prozent. Seit Juni 2024 geht es aber wieder bergab: Seitdem hat die EZB die Zinsen bereits fünfmal gesenkt. Der Einlagensatz liegt aktuell bei 2,75 Prozent.