18-jähriger Antonelli gibt zum Auftakt den Ton an

Während der Italiener, der auf beachtliche 78 Runden kam, beim Saisonstart am 16. März in Melbourne seinen ersten Grand Prix in der Motorsport-Königsklasse fahren wird, absolvierte der 23 Jahre alte Lawson zumindest schon ein paar Rennen für das zweite Red-Bull-Team Racing Bulls. Er gehört zu insgesamt sechs Fahrern, die in diesem Jahr erstmals als Einsatzpiloten in die Saison gehen.