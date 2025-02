So sieht Max Verstappens neuer Dienstwagen aus!

Fünfter Titel in Folge für Verstappen?

Krönt sich Max Verstappen mit dem RB21 auch in diesem Jahr zum Champion? Der 27-jährige Niederländer will seinen fünften Titel in Folge gewinnen. Hindern wollen Verstappen daran viele. Allen voran Rekordweltmeister und Neo-Ferrari-Pilot Lewis Hamilton, dessen Ära Verstappen 2021 beendet hatte.