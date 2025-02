Konsel über 1998: „Das war eine richtig coole WM“

Viel investiert, um dabei zu sein

Wer den „Panther“ kennt, weiß, dass er immer hundert Prozent gibt. So auch im Spätherbst seiner Karriere, wo er im Vorfeld mit Achillessehnen-Problemen zu kämpfen hatte. Der medizinischen Abteilung gelingt es, den damalig 36-Jährigen fit zu machen.



Sportlich schlägt sich Österreich in Frankreich gut, die Punkteausbeute ist mit zwei Zählern am Ende zu wenig, um ins Achtelfinale aufzusteigen. „Kamerun musst schlagen, dann bist weiter“, erinnert sich Konsel an die verpasste Chance. Der Körper hält bis zum Ende der WM, ein Monat danach reißt die durch Belastung geplagte Achillessehne. Das gesamte Podcast-Gespräch können Sie im eingebetteten Player (siehe unten) anhören.