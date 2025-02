Schillerndes NEOS-Urgestein vor Polit-Comeback

NEOS-Flügel will Strolz als Minister

Doch nun mehren sich unter NEOS-Spitzenpolitikern die Stimmen, Strolz zurückzuholen: Neben Meinl-Reisinger und dem als Staatssekretär vorgesehenen Sepp Schellhorn gilt Strolz trotz oder wegen seiner egozentrischer/n Auftritte als bekanntester und populärster NEOS-Politiker. Mit Blick auf das Scheitern der Schwesterpartei FDP in Deutschland und der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit zu einer Regierungsbeteiligung bei einer Mitgliederversammlung am Sonntag könnte man auf Strolz kaum verzichten, argumentieren seine Befürworter. Zumal seine Expertise in Bildungsfragen unanfechtbar sei.