Toronto verliert ohne Pöltl gegen Titelverteidiger

Die Leidenszeit von Jakob Pöltl in der NBA dauert an. Wegen einer Hüftprellung verpasste der Center am Dienstag (Ortszeit) auch das Duell der Toronto Raptors mit den Boston Celtics und damit bereits das achte Spiel hintereinander. Die Kanadier verloren gegen den Titelverteidiger und Rekordchampion mit 101:111.