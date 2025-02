Woche 43: Division 2 feiert – Futsal zittert noch

Einmal muss man, aus Sicht vom SV Schüttdorf, über die volle Distanz – also Spiel 3 – gehen, um sich die „Goldene“ umzuhängen, während der ELV Zauchen sich in der Serie mit 2:0 durchsetzt. Und das ausgerechnet im Penalty-Schießen in Spiel 2. Dafür feierten beide Sieger – SV Schüttdorf in der Division 2 West und ELV Zauchen in der Division 2 Mitte – sehr emotional und ausgelassen. Alle Tore und alle Interviews gibt es im Video zu begutachten.