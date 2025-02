Neue Suche nach verschwundenem Flug MH370

Die Suche findet etwa 1500 Kilometer vor der Küste von Perth in Westaustralien statt. Ocean Infinity mit Sitz in den USA und Großbritannien will sich demnach auf ein Gebiet von rund 15.000 Quadratkilometern und vier Hotspots konzentrieren, an denen das Wrack nach Ansicht von Forschern am wahrscheinlichsten zu finden sein könnte. Auf Tracking-Seiten im Internet konnten Interessenten die genaue Position von Armada 78 06 verfolgen.