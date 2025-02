Wiederauferstehung für „James Dean“ vor Ostern

Tanzen bis in die Morgenstunden

Gespräche mit Koch habe es bereits länger gegeben, seit voriger Woche sei der Deal fix, sagt Pfeiffer. Er will im neuen „James“ zusätzlich auf Motto-Partys – wie etwa „Ladys Night“ – , Live-Musik und Tanzveranstaltungen setzen. Im Kern soll der neue „Jackson Club“ aber eine Disco bleiben. Geöffnet wird Freitag und Samstag bis in die frühen Morgenstunden sein, auch die Würstelbude soll wieder aufsperren. Ansonsten soll sich nicht viel ändern, lediglich die VIP-Bar soll etwas angepasst werden.