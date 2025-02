Spitzengastronomie zu Top-Preisen genießen

„Das wir zum mittlerweile 30. Mal die heimische Top-Gastronomie für alle Genießerinnen und Genießer zugänglich machen können, ist ein echter Erfolg. Österreich, oft als Land des Schnitzels und der Knödel gesehen, zeigt in der Restaurantwoche, dass es darüber hinaus auch ein breites und unheimlich vielfältiges Angebot an kulinarischen Hochgenüssen bieten kann. Mit der Restaurantwoche wollen wir Menschen zum Genießen einladen und gleichzeitig den österreichischen Spitzengastronomen die Bühne bieten, die sie verdienen“, so Michelin-Stern Koch Toni Mörwald.