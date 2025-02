Kreml überzieht Ukraine mit Mega-Drohnenschwarm

Explosionen in Russland

Ukrainische Drohnen haben unterdessen nach Angaben des ukrainischen Militärs in der Nacht die russische Ölraffinerie Rjasan getroffen. Es habe mindestens fünf Explosionen in der Nähe der Anlage gegeben. Ein Feuer sei in der Raffinerie ausgebrochen, die russische Truppen versorge, hieß es. Zudem sei in der russischen Region Tula ein Öldepot getroffen worden.