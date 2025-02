Techniker aus NÖ brachten Irland den Strom zurück

Kälte und Regen

Die Bedingungen waren hart: Schlammiger Untergrund und lange Fußmärsche bei „irischer“ Witterung setzten den Niederösterreichern zu. Doch das tat der Einsatzbereitschaft keinen Abbruch „Tagsüber hatte es 6 bis 10 Grad mit kurzen Regenschauern“, erinnert sich Andreas Graß – un d schmunzelt: „Die Iren meinten, wir hätten Glück mit dem Wetter.“ Doch die harte Arbeit lohnte sich: Bereit am nächsten Tag waren dank der Monteure von Netz NÖ 300 Haushalte nach Tagen ohne Strom wieder versorgt. „Die Menschen waren so dankbar“, fasst der Waldviertler Christoph Jeschko die Begegnungen mit den Einheimischen zusammen. Und Mario Rothender von der Bezirksstelle Wiener Neustadt spricht wohl für alle Kollegen, die in Irland mit dabei waren: „Die Leute haben uns mit offenen Armen empfangen. Wenn morgen ein Anruf kommt, ob ich wieder fahren würde – ich wäre dabei!“