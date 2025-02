Motorräder dürfen nicht mehr auf die Nordschleife!

Es gibt ein Hintertürl

Wer die legendäre Strecke dennoch unter zwei Räder nehmen will, hat aber auch künftig noch die Möglichkeit dazu. Statt wie bisher gemeinsam mit Autos dürfen Motorräder die knapp 21 Kilometer lange Strecke im Rahmen von geführten Fahrten bei Fahrtrainings und -kursen befahren. Für dieses Jahr sind vier ganztägige Trainingsformate geplant, bei denen die Teilnehmer in Gruppen mit unterschiedlichem Erfahrungsstand eingeteilt werden, etwa in Anfänger und Nordschleifen-Experten.