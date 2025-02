Ein Schnapserl für die gefeierte Weltmeisterin

Genau 15 Tage nach ihrem Husarenritt in Saalbach-Hinterglemm bekam Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier am Freitagabend in ihrer Tiroler Heimatgemeinde Oberperfuss einen landesüblichen Empfang, wurde für ihre jüngsten Erfolge gefeiert – samt Musikkapelle, dem heimischen Skiclub und der Schützenkompanie Oberperfuss, die für Venier eine Ehrensalve abfeuerte. „Schön, dass ihr alle gekommen seid's“, strahlte die 31-Jährige, die das Verdienstkreuz der Gemeinde sowie einen Wellness-Gutschein überreicht bekam. Dazu gab es Faschingskrapfen, mit dem Namen der lokalen Heldin in den Zucker geschrieben.