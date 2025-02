FP-Chef: „Kann auch jederzeit in Tirol passieren“

Der Freiheitliche erwarte sich nun auch konkrete Taten und vor allem Fakten und Zahlen. So möchte er etwa wissen, wie viele „potenzielle islamistische Gefährder“ sich in Tirol aufhalten, welche Maßnahmen ergriffen werden und wie die Kooperation seitens des Innenministeriums sowie Sicherheitsbehörden aussehen. Für Abwerzger ist klar: „Ein dramatischer Vorfall wie in Villach, kann auch jederzeit in Tirol passieren.“