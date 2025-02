Madonna nennt „König Donald Trump“ schlechten Witz

Am Mittwoch veröffentlichte der offizielle (!) X-Account des Weißen Hauses eine bearbeitete Version eines Time-Magazin-Covers. Darauf prangte Trumps Name, während ein großes „Lang lebe der König“ über dem Bild des Präsidenten mit einer Krone auf dem Kopf stand. Der Post wurde begleitet von einem Zitat, das Trump zugeschrieben wird: „CONGESTION PRICING IST TOT. Manhattan und ganz New York sind GERETTET. LANG LEBE DER KÖNIG.“