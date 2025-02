F1-Rookie selbstkritisch: „Das war mein Fehler“

„Ich kam erst beim zweiten Mal durch“, verriet Bearman im Rahmen der großen Formel-1-Launch-Show in London. „Ich hielt bei einem Stoppschild nicht an. Ich habe es nicht gänzlich missachtet, sondern bin einfach darauf zugerollt, anstatt richtig anzuhalten. Auf Rennstrecken gibt es solche Schilder nicht“, so die Rechtfertigung des 19-Jährigen. „Das war typisch ich, oder typisch Rennfahrer: Ich dachte, ich komme da auch ohne irgendwelche Fahrstunden durch. Das war mein Fehler. Danach nahm ich ein paar Fahrstunden, bevor ich nochmals zur Prüfung antrat.“ Diesmal mit Erfolg, mittlerweile darf Bearman sowohl in der Formel 1 als auch im Straßenverkehr Autos lenken – mal schneller, mal bedachter ...