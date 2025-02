Das ist die neue Generation der Formel 1

Der Ferrari-Nachwuchsfahrer wird an der Seite von Esteban Ocon, der ebenfalls seine erste Saison für Haas absolvieren wird, an den Start gehen. Als Teamkollegen des Franzosen, der von Alpine kommt, kann sich Bearman messen. Aufgrund seiner starken Leistungen im Jahr 2024 trauen viele dem jungen Briten zu, Ocon bald unter Druck zu setzten. Ein besonderes Auge wird Ferrari auf die Entwicklungen des Rookies bei Haas werfen. Bearman hat nun zwei Jahre, um sich als potenzieller Nachfolger von „Sir Lewis“ bei der Scuderia zu empfehlen.



Nur nicht die Nerven verlieren – das wird wohl das Motto von Jack Doohan werden. Es ist ungewöhnlich, dass ein Rookie bereits vor seiner ersten Saison so viel Druck verspürt wie der Sohn von Motorradlegende Mick Doohan. Mit Platz sechs in der Formel-2 Saison 2022 und Rang drei im Folgejahr empfahl er sich für höhere Aufgaben. Parallel war er als Reservefahrer bei Alpine aktiv. Seine Zukunft in der Formel-1 – alles andere als gewiss. Der Abgang von Esteban Ocon öffnete Doohan seinen Weg in die Königsklasse.