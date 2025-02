Nach 145 Tagen: Schwarz-Rot muss dringend liefern

Terrorabwehr muss in Fokus der Politik rücken

Die Regierung wird auch im Bereich Migration und Terrorabwehr handfeste Maßnahmen vorlegen müssen. Die tödliche Attacke in Villach und der vereitelte Anschlag in Wien haben viele Menschen verunsichert. „Krone“-Leser verlangen von der Politik endlich Taten: Zuwanderer, die sich nicht integrieren wollen und unsere Gesellschaft ablehnen, müssen konsequent abgeschoben werden. Reformen braucht es auch bei Gesundheit und Bildung. Die Gesundheitskasse hat erst kürzlich wieder Rekordverluste gemeldet. Unternehmen klagen über Schulabgänger, die nicht lesen und schreiben können.