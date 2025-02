SPÖ-Stadtchefin gewählt, ÖVP-Spitze tritt zurück

Neue Aufstellung erfolgte rasch

Man habe rasch die Weichen für die Zukunft stellen können, heißt es von Volkspartei weiter. So wurde in einer Gemeindeparteivorstandssitzung der erste Obmann-Stellvertreter Michael Buxbaum zum neuen Parteichef designiert. „Ziel ist es, dass wir uns jetzt so aufstellen, dass wir in Zukunft mehr an Zustimmung erhalten werden“, sagt Buxbaum. Auf den frei gewordenen Gemeinderatssitz von Arnberger-Prinz wird Bettina Hahnl folgen. Die SPÖ hält im neuen Gemeinderat 13 von 23 Sitzen, die ÖVP sechs Mandate.