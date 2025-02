Jagdmesse zeigt Hightech anstatt schöner Beine

„Frau Wagenknecht ist Dauergast in Talkshows – vielleicht deshalb, weil sie schönere Beine hat als ich!“, polterte der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erst noch vor wenigen Tagen gegen seine politische Konkurrentin. Da er die besagten schönen Beine offensichtlich nicht vorweisen kann, versuchte Aiwanger sich am Donnerstag anderswo noch kurz vor der Wahl Gehör zu verschaffen: und zwar in Salzburg auf der Bühne bei der Eröffnung der „Hohen Jagd und Fischerei“.