Schallenberg: Die Welt ist zu „emotional“ geworden

Als Reaktion auf die Rede von US-Vizepräsident JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in der er den Europäern mangelndes Demokratieverständnis vorgeworfen hat, gibt Schallenberg diesem zu Beginn des Interviews in zumindest einem Punkt recht: Als Außenminister und Bundeskanzler halte auch er den Begriff der „Brandmauer“ in einer Demokratie für äußerst heikel. Denn dies würde implizieren, dass bestimmte Wählerstimmen – in Österreich fast 29 Prozent (die Stimmen der FPÖ) – nicht zählen. Die Anti-System-Rhetorik würde dadurch verstärkt.