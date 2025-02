Betrug bei Mauerbau: Bannon bekennt sich schuldig

Im Vorjahr vier Monate in Haft

Bannon kam in dem Fall jedoch nie vor Gericht, weil Trump ihn am 19. Jänner 2021 – einen Tag vor dem Ende seiner Amtszeit – begnadigte. Weil er sich geweigert hatte, zur Kapitol-Erstürmung durch Trump-Anhänger am 6. Jänner 2021 vor dem US-Kongress auszusagen, hatte Bannon im vergangenen Jahr knapp vier Monate in einer Haftanstalt verbracht.