Bartosch reagiert auf Sponsoren-Post verwundert

Dabei ging es unter anderem um die Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold: Die Kündigungen der beiden waren in der letzten Präsidiumssitzung des ÖFB widerrufen worden. Die Abstimmung endete mit 2:0 – Bartosch hatte als Einziger in seiner Doppel-Funktion als ÖFB-Boss und Präsident des steirischen Fußballverbandes dafür gestimmt. Die restlichen Mitglieder des Präsidiums hatten sich der Stimme enthalten – was einer Nicht-Stimme gleichkam. Hollerer und Neuhold bleiben nun über den 31. Mai hinaus im Amt. Wie lange, ist offen.