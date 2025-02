Neue Smartwatch für den harten Einsatz!

Die Garmin Tactix 8 vereint großteils die gleichen Funktionen wie die beliebten Fenix-Modelle, jedoch richtet sich verstärkt an Abenteurer und Naturliebhaber, weshalb alle Modelle über wasserdichte, induktive Metalltasten, einen neuen, seitlich angebrachten Sensorschutz bieten und nach US-Militärstandards auf Hitze-, Stoß- und Wasserbeständigkeit getestet wurden. Hochwertigste Materialien sowie eine DLC Titanium Lünette und kratzfestes Saphirglas trotzen laut Garmin somit selbst härtesten Bedingungen. All das macht die tactix 8 zum perfekten Begleiter an Land, zu Wasser und in der Luft.