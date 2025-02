„Für kein Geld der Welt zurück zu diesem Klub“

Hauptsache weg! „Die Menschen dort waren generell ziemlich kaputt. Meine Frau und ich haben uns dort überhaupt nicht wohlgefühlt.“ Bei seinen Stationen davor aber schon. Weswegen er die Zeit in der Türkei nicht missen will. „Ich habe für Kasimpasa und Göztepe, also zwei große türkische Klubs gespielt, es bis in die Süper Lig geschafft. Darauf bin ich sehr stolz.“

„Hier entsteht etwas“

Kann der 42-fache Bundesliga-Spieler auch sein. Zumal er 2019 noch für Ostligist Mauerwerk die Schuhe schnürte. „Nur ein Prozent aller Fußballer werden Profi.“ Auf seinem Lebenslauf will sich der 28-Jährige aber nicht ausruhen. „Ich bin im besten Alter. Wenn ich mein Feuer wiederfinde, weiß ich, dass ich noch höher spielen kann.“ Mit St. Pölten zeitnah nicht. Am Freitag wartet erst einmal die 2. Liga – beim Frühjahrsstart in Lustenau. „Hier entsteht aber was. Das Team hat eine tolle Chemie.“