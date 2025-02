Fahrzeugkontrolle? So verhalten Sie sich richtig

In amerikanischen Filmen strecken Autofahrer bei einer Anhaltung immer die Hände dem Fenster, steigen ja nicht ungebeten aus und sind der Laune des jeweiligen Beamten völlig ausgeliefert. So läuft es in der Realität bei uns zum Glück ja nicht ab. Aber wie ist es denn hierzulande genau? Fehlmeinungen und Missverständnisse, wie man sich zu geben hat und was Polizisten alles dürfen, gibt es jedenfalls zuhauf.