Offen für Abenteuer: Die neue Lust der Frauen

Spätestens bei der Erotik-Messe in Wien zeigte sich eines ganz deutlich: Sex ist in Österreich längst auch Frauensache! Denn entgegen des verbreiteten Klischees sorgten nicht ältere Herren für einen Besucherrekord, sondern viele junge Damen, mit Partner oder ohne. Ganz selbstverständlich jubelten sie den Show-Darstellern zu, wagten sich in die Darkrooms und shoppten Sexspielzeuge und knappe Outfits. Die Zeiten, in denen man Männern zuschrieb, mehr Libido und ausgefallenere Fantasien und Fetische zu haben, scheint endgültig vorbei zu sein – stattdessen rückt die weibliche Lust immer mehr in den Mittelpunkt.