Was zu tun ist, wenn man vor dem Urlaub krank wird

500 Euro Rabatt für Spätentschlossene

Ein Rundruf der „Krone“ am Sonntag in den klassischen Wintersportorten Oberösterreichs gab überall das gleiche Bild: „Sporadisch wird schon was frei sein, aber wir sind sehr gut gebucht“, heißt es aus den Tourismuszentralen. Schaut man sich die Internet-Buchungen an – wir haben eine Kurzreise von morgen, Dienstag, bis Samstag für eine vierköpfige Familie angegeben -, ist Windischgarsten zu 95 Prozent ausgebucht, Hinterstoder zu 92 Prozent, Spital am Pyhrn zu 87 Prozent, Ulrichsberg zu 84 Prozent und Unterkünfte in Grünau sind zu 74 Prozent voll. Und bei den übrig gebliebenen Unterkünften werden schon die ersten Preisnachlässe angeboten – der höchste fand sich in Windischgarsten, wo ein Chalet jetzt um 500 € günstiger zu haben ist.