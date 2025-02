Tulln: FPÖ tobt über „Showpolitik“

FPÖ sieht kein „Miteinander“

Für die Freiheitlichen ist das allen nur „heiße Luft“, wie man per Aussendung mitteilt: Während Eisenschenk in Tulln stets für ein Miteinander plädiere, grenzt er im Bund die FPÖ aus. Und nicht nur dort: Wie berichtet, will die Stadt in der konstituierenden Sitzung nun die Zahl der Vizebürgermeister von drei auf einen dezimieren. Das heißt auch, dass Stadtrat Andreas Bors (FPÖ) keinen Anspruch mehr auch einen Stellvertreterposten hat. Im Gespräch mit der „Krone“ lässt der Blaue allerdings an der Eisenschenk’schen Argumentation wenig Gutes: „Durch Streichung dieser Posten ergibt sich für die Stadt keinerlei finanzielle Einsparung“, so Bors.