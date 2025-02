Graz99ers gewinnen in Salzburg – KAC souverän

Im direkten Duell bei den Pioneers am Samstag (19.30 Uhr) in Feldkirch könnten die Caps Platz zehn und damit die Teilnahme an den Pre-Play-offs im „best of three“-Modus fixieren. Ein Punktgewinn würde dazu bereits ausreichen. Zwei Spiele vor Schluss liegen die Wiener fünf Zähler vor den Vorarlbergern, die ihre Chancen mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den Tabellenvierten Fehervar am Leben hielten. Lucas Sowder (37.) und David Keefer (43.) erzielten die Tore.