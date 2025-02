Verletzte bei Vorfällen mit Messer und Machete

Gleich zu zwei blutigen Auseinandersetzungen kam es am Freitag in Salzburg-Lehen: Am Vormittag war ein Streit in einer Wohnung eskaliert. Ein 44-Jähriger zückte eine Machete. Und am Nachmittag verletzte ein Russe einen Tschetschenen auf offener Straße mit einem Messer.