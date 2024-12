Messerstecher nach Prozess: „Das ist meine Frau“

Er war 19 Jahre mit ihr verheiratet, zeugte neun Kinder – und lauerte seiner Ehefrau am 6. Oktober mit einem Messer in der Salzburger Bayerhamerstraße auf, als sie die zwei Jüngsten (1, 3) in den Kindergarten bringen wollte. Dann stach er zu. 13 Mal. Sie überlebte. Dabei hätte er sie gar nicht treffen dürfen, da ein Annäherungsverbot bestand. Weil er Wochen davor schon seine Wut und Aggression zeigte: „Er hat die Mama geschlagen“, erzählte eines der älteren Kinder beim Geschworenenprozess am 3. April. Der Somalier (54) wurde an jenem Tag wegen versuchten Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt.