Shiffrin: „Diese Vorstellungen sind schmerzhaft!“

„Muss Top-Leistung abliefern“

Shiffrin hatte im Slalom von Killington Anfang Dezember bei einem Sturz Prellungen sowie eine tiefe Wunde im Bauch erlitten. Sie wurde anschließend operiert und gab erst kurz vor den Weltmeisterschaften ihr Comeback in Courchevel, wo sie Zehnte wurde. In Saalbach gewann sie am vergangenen Dienstag mit Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson Gold in der Kombination, legte dabei die drittbeste Laufzeit hin. Der Slalom ist ihr einziges Einzelrennen in Saalbach. „Um zu gewinnen, muss ich meine Topleistung abliefern. Ich weiß nicht, ob ich das schon kann“, meinte sie.